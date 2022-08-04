Тулякам дали возможность выбрать хедлайнера, который выступит в День города Фото: Алексей ФОКИН

Многопрофильный молодежный центр «Родина» сегодня, 4 августа, предложил тулякам с помощью голосования определить исполнителя-хедлайнера, который выступить в День города на Пролетарской набережной в Туле. Голосование проводилось в официальной группе центра ВКонтакте.

Выбирать предлагалось из трех вариантов: Драгни, Джиган и NЮ (Юрий Николаенко). В результате голосования, в котором приняли участие 759 человек, с небольшим отрывом победил Джиган.