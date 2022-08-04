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Общество4 августа 2022 15:00

Тулякам дали возможность выбрать хедлайнера, который выступит в День города

Голосование с выбором из трех кандидатов появилось на странице молодежного центра «Родина»
Источник:kp.ru
Тулякам дали возможность выбрать хедлайнера, который выступит в День города

Тулякам дали возможность выбрать хедлайнера, который выступит в День города

Фото: Алексей ФОКИН

Многопрофильный молодежный центр «Родина» сегодня, 4 августа, предложил тулякам с помощью голосования определить исполнителя-хедлайнера, который выступить в День города на Пролетарской набережной в Туле. Голосование проводилось в официальной группе центра ВКонтакте.

Выбирать предлагалось из трех вариантов: Драгни, Джиган и NЮ (Юрий Николаенко). В результате голосования, в котором приняли участие 759 человек, с небольшим отрывом победил Джиган.