В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи
Фото: соцсети
4 августа, в Туле на улице Октябрьской в тройном ДТП пострадала врач бригады скорой помощи.
По сообщению очевидцев, которые поделились фото с места происшествия в социальных сетях, на улице Октябрьской столкнулись автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов с включенными спецсигналами и сиреной, машина "Яндекс. Такси" и Daewoo.
В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи
Фото: соцсети
Автомобили получили сильные повреждения, по данным пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области, в результате аварии пострадала врач бригады скорой помощи, которая была госпитализировала в Ваныкинскую больницу в средне-тяжелом состоянии. На вызов, куда не доехала попавшая в ДТП "скорая", направили другую бригаду реанимации. Пациенту оказали необходимую помощь.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.