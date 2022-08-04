В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи Фото: соцсети

4 августа, в Туле на улице Октябрьской в тройном ДТП пострадала врач бригады скорой помощи.

По сообщению очевидцев, которые поделились фото с места происшествия в социальных сетях, на улице Октябрьской столкнулись автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов с включенными спецсигналами и сиреной, машина "Яндекс. Такси" и Daewoo.

В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи Фото: соцсети

Автомобили получили сильные повреждения, по данным пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области, в результате аварии пострадала врач бригады скорой помощи, которая была госпитализировала в Ваныкинскую больницу в средне-тяжелом состоянии. На вызов, куда не доехала попавшая в ДТП "скорая", направили другую бригаду реанимации. Пациенту оказали необходимую помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.