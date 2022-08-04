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Происшествия4 августа 2022 14:25

В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи

Источник:kp.ru
В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи

В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи

Фото: соцсети

4 августа, в Туле на улице Октябрьской в тройном ДТП пострадала врач бригады скорой помощи.

По сообщению очевидцев, которые поделились фото с места происшествия в социальных сетях, на улице Октябрьской столкнулись автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов с включенными спецсигналами и сиреной, машина "Яндекс. Такси" и Daewoo.

В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи

В Туле на улице Октябрьской столкнулись "скорая", такси и Daewoo: пострадала врач бригады скорой помощи

Фото: соцсети

Автомобили получили сильные повреждения, по данным пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области, в результате аварии пострадала врач бригады скорой помощи, которая была госпитализировала в Ваныкинскую больницу в средне-тяжелом состоянии. На вызов, куда не доехала попавшая в ДТП "скорая", направили другую бригаду реанимации. Пациенту оказали необходимую помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.