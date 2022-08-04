5 августа в Туле десятки домов останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 5 августа, часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - п. Горелки: пер. Поддубный, 1-а, 1-8; пер. Соснянский, 1-5; ул. Макаренко, 3-б, 6, 9-а, 11-б, 15-а, 27, 31; ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а, 18-а; Московское ш., 11, 13; ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 2-104 (чётн.), 40-а, 70-а, 59-а, 10-а-в, 8-а, 8-б, 6-а, 1-а, 4-а, 28-а, 30-а, 34-а, 34-б; ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.); 3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Н. Островского, 2-а, 2-8 (чётн.); 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Горсовета, 4, 42; ул. 3-я Криволученская, 5, 10; Криволученский пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8; ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а, 106-б; ул. 1-я Криволученская, 1-19; ул. 2-я Криволученская, 18, 20;

с 10:00 до 15:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 3-а, 5, 7; ул. Берёзовская, 2.