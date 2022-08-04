Туляк выиграл внедорожник «Гелендваген» в розыгрыше от московского блогера Фото: соцсети

Максим из Тулы принял участие в розыгрыше внедорожника «Гелендваген» у блогера Жекича Дубровского, проводившего розыгрыш совместно с одним из крупных банков. Победитель в розыгрыше определялся с помощью генератора случайных чисел.

И вчера, 3 августа, туляк забрал новый автомобиль и документы на него из Москвы - видео процесса передачи машины выложил Жекич Дубровский.

По словам самого Максима, он настолько в шоке от своей победы в розыгрыше, что пока просто не верит в реальность происходящего. На новом автомобиле туляк планирует немного покататься, после чего, скорее всего, продаст и приобретет квартиру - стоимость такого автомобиля составляет около 15 миллионов рублей.