Музыканты из Тульской области сыграли в День ВМФ на борту подлодки "Новомосковск" (фото - газета "Новомосковская правда")

С 29 июля по 1 августа делегация из Новомосковска Тульской области посетила праздновании Дня Военно-морского флота в городе Гаджиево Мурманской области. А также новомосковцы побывали на атомном подводном крейсере стратегического назначения К-407 «Новомосковск» Северного флота.

30 июля в Доме офицеров флота ансамбль «Прима Виста» дал концерт, который был включен в общую программу торжественного мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота. Но так как на праздничном концерте в Доме офицеров побывал не весь экипаж «Новомосковска» - кто-то в это время нес службу на крейсере - контр-адмирал предложил музыкантам сыграть на корабле для оставшихся там моряков.

Конечно, новомосковцы согласились. Поскольку кают-компания на крейсере недостаточно большая, чтобы вместить весь ансамбль и «публику», выступили там музыканты в уменьшенном составе – 5 исполнителей. Сыграли несколько произведений в присутствии контр-адмирала, командира корабля и части экипажа.

Для всей делегации провели экскурсию по крейсеру, а также на военном корабле боевого охранения вышли в открытое море, в залив, где провели показательные выстрелы боевыми патронами.