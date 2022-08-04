В Туле сотрудники Госавтоинспекции проверяют школьные автобусы перед учебным годом
Фото: материалы пресс-служб
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области в преддверии учебного года проверяют готовность школьных автобусов. Это необходимо для повышения безопасности и качества перевозки детей и эффктивного контроля за перевозками.Автоинспекторы уделили особое внимание:
- наличию и работоспособности тахографов;
- своевременному прохождению технического осмотра;
- выполнению обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов;
- соответствию маркировки автобусов данным, указанным в регистрационных документах, наличию в реестре лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
- проверке наличия и исправности ремней безопасности;
- исправности тревожной кнопки;
- степени износа протекторов шин;
- исправности тормозной системы и внешних световых приборов.
Также сотрудники полиции призвали водителей быть вежливыми и особо внимательными за рулем, а также перед каждой поездкой напоминать детям о правилах поведения в школьном автобусе.
До начала учебного года у перевозчиков есть время на устранение выявленных недостатков, после чего их ждет повторная проверка. К перевозке детей допустят только соответствующие всем необходимым требованиям автобусы.