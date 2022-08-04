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Происшествия4 августа 2022 11:19

Смертельное ДТП в Тульской области: Kia Rio столкнулся с тягачом Volvo

Водитель легковушки погиб на месте происшествия
Источник:kp.ru
Смертельное ДТП в Тульской области: Kia Rio столкнулся с тягачом Volvo

Смертельное ДТП в Тульской области: Kia Rio столкнулся с тягачом Volvo

Фото: материалы пресс-служб

3 августа в 19:30 на 23-м километре автодороги «Лапотково - Ефремов» в Тепло–Огаревском районе Тульской области в ДТП погиб мужчина.

По предварительной информации, седельный тягач Volvo с полуприцепом Dijkstra Drvoc под управлением 36-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Kia Rio, за рулем которого был 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Kia Rio скончался на месте происшествия от полученных травм.