В Тульской области пьяный водитель опрокинулся в кювет на Chery QQ6: пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

3 августа в 02:30 на 9-м километре автодороги «Чернь - Медведки» в Чернском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации Госавтоинспекции, пьяный 68-летний мужчина на автомобиле Chery QQ6 не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир - 44-летний мужчина, оба были госпитализированы с различными травмами. На момент происшествия оба участника не были пристегнуты ремнем безопасности.