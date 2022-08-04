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Происшествия4 августа 2022 9:41

В Тульской области пьяный водитель опрокинулся в кювет на Chery QQ6: пострадали два человека

Водитель и пассажир автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности
Источник:kp.ru
В Тульской области пьяный водитель опрокинулся в кювет на Chery QQ6: пострадали два человека

В Тульской области пьяный водитель опрокинулся в кювет на Chery QQ6: пострадали два человека

Фото: материалы пресс-служб

3 августа в 02:30 на 9-м километре автодороги «Чернь - Медведки» в Чернском районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительной информации Госавтоинспекции, пьяный 68-летний мужчина на автомобиле Chery QQ6 не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир - 44-летний мужчина, оба были госпитализированы с различными травмами. На момент происшествия оба участника не были пристегнуты ремнем безопасности.