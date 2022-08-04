Туляка осудили на 4,5 года колонии за пьяную ссору, окончившуюся поножовщиной

58-летний пострадавший был доставлен в больницу

32-летний житель Тулы был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого.

В суде установлено, что вечером 15 апреля 2022 года туляк поссорился со своим знакомым, с которым они вместе выпивали во дворе дома № 15а по улице Волкова, и в ходе выяснения отношений не менее трех раз ударил его ножом в правую руку и не менее двух раз - в грудную клетку, после чего ушел домой. Потерпевший сам поднялся и пошел в квартиру подсудимого, который и вызвал ему скорую помощь. 58-летний пострадавший был доставлен в больницу с травмами, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.