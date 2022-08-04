В Пролетарском парке Тулы вскоре появится "Верёвочный парк" Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском парке Тулы до конца августа появится новый аттракцион для детей и взрослых - "Верёвочный парк", аналогичный аттракциону в Центральном парке им. Белоусова.

Верёвочные парки позволяют провести время увлекательно и с пользой для здоровья, а также проверить свои физические возможности. Также это отличный вариант активного отдыха на свежем воздухе.

Испытать свои силы на канатных дорогах, качелях, "тарзанках", лестницах и других препятствиях смогут, как дети и подростки, так и взрослые.

Об открытии будет сообщено дополнительно.