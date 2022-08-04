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Общество4 августа 2022 9:02

В Пролетарском парке Тулы вскоре появится "Верёвочный парк"

Строительство аттракциона планируется завершить уже в этом месяце
Источник:kp.ru
В Пролетарском парке Тулы вскоре появится "Верёвочный парк"

В Пролетарском парке Тулы вскоре появится "Верёвочный парк"

Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском парке Тулы до конца августа появится новый аттракцион для детей и взрослых - "Верёвочный парк", аналогичный аттракциону в Центральном парке им. Белоусова.

Верёвочные парки позволяют провести время увлекательно и с пользой для здоровья, а также проверить свои физические возможности. Также это отличный вариант активного отдыха на свежем воздухе.

Испытать свои силы на канатных дорогах, качелях, "тарзанках", лестницах и других препятствиях смогут, как дети и подростки, так и взрослые.

Об открытии будет сообщено дополнительно.