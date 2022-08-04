В Тульской области дорожная полиция обратит пристальное внимание на мотоциклистов Фото: Алексей ФОКИН

Со 2 по 12 августа 2022 года в Тульской области пройдут профилактические мероприятия по снижению числа ДТП с участием мотоциклов, мопедов и скутеров.

В управлении ГИБДД уточняют: большинство аварий с участием мотоциклов происходит из-за того, что водители двухколесного транспорта превышают безопасную скорость движения, нарушают правила маневрирования, садятся за руль, не имея водительского удостоверения, и не соблюдают дистанцию. Многие водители и их пассажиры не пользуются шлемами и иными средствами защиты.

Особую тревогу на дорогах вызывают дети-водители мототранспорта, которые выезжают на дороги общего пользования, не имея водительского удостоверения и навыков вождения.

Поэтому в рамках профилактического мероприятия наряды ДПС будут дежурить в местах притяжения водителей мототранспорта: вблизи АЗС, пунктов общественного питания, мест массового отдыха граждан, а также населенных пунктов, садовых товариществ, прилегающих к федеральным и территориальным автодорогам.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения, в частности это касается водителей мототранспорта. При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водителю необходимо использовать мотошлем и специальную защитную амуницию - это снизит риск летального исхода в случае ДТП в 1,5 раза.

Родителям крайне важно контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль транспортного средства, исключить возможность их доступа к ключам от мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.