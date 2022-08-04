Статистика прокуратуры: в Тульской области за полгода выросло число убийств и разбоев

В Тульской области за полгода выросло число убийств, разбоев и уличной преступности Фото: Арина ВОРОНЦОВА

3 августа региональная прокуратура подвела итоги работы в первом полугодии текущего года.

Так, стало ясно, что за первые шесть месяцев выросло число зарегистрированных преступлений на 3,5% (с 7 294 до 7 550), что обусловлено увеличением числа краж (+8,6%; с 2 382 до 2 587) и мелких хищений (+59,1%; со 149 до 237). Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось (-6,4%, с 2312 до 2163), но возросло число убийств (с 31 до 41; +32,3%), разбоев (с 14 до 27; +92,9%) и причинения тяжкого вреда здоровью (с 15 до 22; + 46,7%). Отмечен рост показателей повторной (с 2 214 до 2500; +12,9%) и уличной преступности (с 1 889 до 2 244; +18,8%).

В первом полугодии 2022 года на 12,9% больше выявили коррупционных преступлений (со 178 до 201), продолжает расти число выявленных преступлений о взяточничестве (со 113 до 123; +8,8%), в текущем году выявлено на 72% больше фактов получения взятки (с 18 до 31).

В сфере соблюдения трудовых прав граждан прокуроры выявили 794 нарушения, защищены права 388 граждан. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования погашена задолженность на сумму более 60 млн рублей.

В сфере жилищно-коммунального комплекса выявлено свыше 6,5 тысяч (6518) нарушений, принято более 2,6 тысяч (2680) актов реагирования, по материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.

Продолжена работа по исключению административного давления на бизнес. Прокуратурой отказано в согласовании внеплановых контрольно-надзорной проверочных мероприятий более чем в 70% случаев. Прокуроры реагировали на факты несвоевременной оплаты заказчиками обязательств по государственным и муниципальным контрактам, нарушения прав субъектов малого и среднего предпринимательства при получении средств государственной поддержки.