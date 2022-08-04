4 августа в Туле продолжат бесплатно раздавать питьевую воду Фото: материалы пресс-служб

4 августа в Туле снова ожидается жара - на сегодня синоптики прогнозируют до +31 градуса, а потому в городе продолжится бесплатная раздача питьевой воды.

Воду можно получить на точках по продаже кваса по следующим адресам:

- Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2;

- перекресток ул. Смидовича и 9 Мая, д. 5;

- ул. Кутузова, д. 13;

- ул. Ложевая, д. 123, ост. Степанова;

- перекресток ул. Кутузова, д.16 и ул. Шухова;

- перекресток ул. Марата, д. 24 и ул. Плеханова;

- Красноармейский проспект, д. 17;

- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

- ул. Фрунзе, д. 5;

- ул. Октябрьская, д. 95;

- ул. М. Горького, д. 14;

- ул. Октябрьская, д. 9;

- ул. Пузакова, д. 5;

- ул. Кауля, д. 45;

- ул. Н. Руднева, д. 62;

- проспект Ленина, д. 28.

Также дополнительно к этим точкам раздача воды будет осуществляться на перекрестке пр. Ленина и ул. Советской, на перекрестке пр. Ленина и ул. Первомайской.