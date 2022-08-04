Бухгалтер компании в Тульской области присвоила 276 тысяч рублей из кассы предприятия Фото: Алексей ФОКИН

Бывший бухгалтер коммерческой организации в Тульской области обвиняется в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

По версии следствия, с августа 2018 года по декабрь 2020 года бухгалтер ООО «НПО ПРОМЕТ», которая была материально-ответственным лицом и имела доступ к кассе предприятия, оформила бухгалтерские документы о выдаче сотрудникам предприятия подотчетных денежных средств на сумму 267 тысяч рублей. Составив от их имени фиктивные финансовые отчеты, деньги бухгалтер присвоила и потратила.

В ходе предварительного следствия на банковские счета обвиняемой наложили арест для возмещения нанесенного ущерба, потерпевшим по делу заявлен гражданский иск.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.