В тульской области 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем Фото: соцсети

В Новомосковске Тульской области накануне, 3 августа, произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков.

По предварительной информации, 3 августа в 10.14 в Новомосковске на улице Первомайской 66-летний водитель автомобиля Skoda Octavia при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу мотоциклу Wels, которым управлял 16-летний юноша, и столкнулся с ним.В результате столкновения пострадали 16-летний мотоциклист и его 17-летний пассажир. Оба были госпитализированы с различными травмами.