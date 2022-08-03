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Общество3 августа 2022 15:01

Деревню Темеревo в Тульской области заполонили чёрные гусеницы

Эти полчища съедают весь урожай на своем пути, а справиться с ними своими силами у людей не выходит
Источник:kp.ru
Деревню Темеревo в Тульской области заполонили чёрные гусеницы

Деревню Темеревo в Тульской области заполонили чёрные гусеницы

Фото: соцсети

В деревне Темерево Киреевского района Тульской области настоящее нашествие гусениц, которые, как уверяют местные жители, ползут с полей компании "Μирaтoрг". по словам жителей, компания обрабатывает землю химикатами, которые и заставляют тех насекомых, что не погибли на месте, сниматься и откочевывать прочь.

Первых гусениц жители заметили 1 августа, но с каждым днём они ползут все дальше и их становится все больше. При этом на своем пути гусеницы съедают подчистую все, что попадается - малину и черешню, картофель и капусту... Ηacекoмыми усеяно все: калитки, дорожки, грядки, заборы. Жители пытаются бороться с ними с помощью отравы, но помогает мало.

Люди говорят: если им никто не поможет, через несколько дней гусеницы доберутся до Тулы.

Деревню Темеревo в Тульской области заполонили чёрные гусеницы

Деревню Темеревo в Тульской области заполонили чёрные гусеницы

Фото: соцсети