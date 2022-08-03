В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенала» и «Динамо» Фото: Алексей ФОКИН

В кассах Центрального стадиона Тулы стартовала продажа билетов на матч тульского «Арсенала» и махачкалинского «Динамо». Напомним, встреча команд в рамках пятого тура Мелбет-Первая лига пройдет 14 августа в 18:00.

Билеты на матч продаются в кассах со 2 по 13 августа с 13:00 до 19:00, 14 августа - с 10:00 до 18:45.

Онлайн-продажа открылась сегодня, 3 августа, на официальном сайте «Арсенала».

До начала игры в фан-зоне для болельщиков организуют конкурсы, розыгрыши и эстафеты, там же выступит группа поддержки «Арсенала».