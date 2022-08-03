Часть Тулы останется без электричества 4 августа из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

4 августа несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 22, 20-в; ул. Литейная, 102-б;

с 09:00 до 17:00 - пер. Городской, 29, 33, 33-а, 60, 43; ул. Рязанская, 32 к.4; ул. Гоголевская, 71, ул. Бундурина, 36-а, 34, 34-а, 36; ул. Гоголевская, 69-в, 69, 69-б, 81, 67; ул. С. Перовской, 26, 32, 22, 24, 28; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31; ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.); 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й Песчаный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.); ул. 2-я Песчаная, 42; ул. Декабристов, 168-174 (чётн.); ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.); ул. 3 -я Песчаная, 21-35 (нечётн.); 3-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); 4-й Песчаный пр-зд, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.); 5-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); п. Михалково: ул. Косогорская; ул. Воронежская; ул. Российская; ул. Тверская; ул. Михалковская; ул. Волжская; ул. Самарская; ул. Невская; ул. Окская; Балтийская; ул. Донская; ул. Смоленская; ул. Саратовская; 1-й Михалковский пр-зд; 2-й Михалковский пр-зд; 3-й Михалковский пр-зд; 4-й Михалковский пр-зд; 5-й Михалковский пр-зд; Колхозный переулок;

с 09:00 до 18:00 - ул. Оружейная, 25, 27, 27-а; ул. 9 Мая, 5-13 (нечётн.);

с 11:00 до 16:00 - пер. Баженова, 5, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 30; пер. Л. Чайкиной, 6-10 (чётн.), 3, 5, 8-а; ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17, 17-а (нечётн.); ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54; ул. Батищева, 20, 20-а, 20-б.