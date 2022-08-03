Житель Тульской области пытался убить мать, вытолкнув ее с балкона: дело передали в суд Фото: Алексей ФОКИН

42-летний житель Новомосковска обвиняется в покушении на убийство собственной матери. Расследование уже завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено Новомосковскому городскому прокурору для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как установило следствие, вечером 4 июня в квартире на втором этаже жилого дома на улице Парковой в Новомосковске разгорелся скандал между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и его 64-летней матерью. Сын избил пожилую женщину и стал угрожать убить ее. А когда женщина выбежала на балкон квартиры, злоумышленник, бросившись следом, не меньше двух раз ударил ее кулаком по голове, после чего вытолкнул через открытую створку окна. Потерпевшая сумела схватиться за балконную раму с уличной стороны, но обвиняемый не менее двух раз ударил кулаками по рукам матери, и женщина , разжав руки, и упала на землю.

Полученные при падении и избиении телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшей. Женщина была доставлена в больницу, где благодаря оказанной медицинской помощи ее жизнь удалось спасти.

Следствие собрало все необходимые доказательства причастности мужчины к преступлению. В ходе следствия он признал свою вину в содеянном. Суд заключил его под стражу.