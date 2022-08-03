В Туле 34-летний безработный угнал из подъезда самокат Фото: Алексей ФОКИН

43-летняя тулячка обратилась в полицию с заявлением о краже самоката из подъезда многоквартирного дома, где она живет.

В ходе работы над делом полицейским удалось установить личность похитителя, которым оказался 34-летний безработный житель поселка Теплое Тепло-Огаревского района. Задержанный признался в краже, самокат изъяли и вернули законной владелице.

В полиции сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.