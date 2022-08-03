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Происшествия3 августа 2022 12:39

В Туле 34-летний безработный угнал из подъезда самокат

Сбыть его мужчина не успел - его нашли сотрудники полиции
Источник:kp.ru
В Туле 34-летний безработный угнал из подъезда самокат

В Туле 34-летний безработный угнал из подъезда самокат

Фото: Алексей ФОКИН

43-летняя тулячка обратилась в полицию с заявлением о краже самоката из подъезда многоквартирного дома, где она живет.

В ходе работы над делом полицейским удалось установить личность похитителя, которым оказался 34-летний безработный житель поселка Теплое Тепло-Огаревского района. Задержанный признался в краже, самокат изъяли и вернули законной владелице.

В полиции сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.