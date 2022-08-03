Тульская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству автомобильных дорог Фото: Игорь КОПЫТОВ

Агентство региональных социально-экономических проектов составило рейтинг регионов России по качеству дорог, поделив все субъекты на 4 группы:

- первая - регионы с качественными региональными дорогами, отвечающими нормативным требованиям, и динамичной модернизацией дорожной инфраструктуры,

- вторая - регионы со средним качеством дорог, отвечающих нормативным требованиям, с невысокой динамикой модернизации дорожной инфраструктуры,

- третья - низкое качество региональных дорог,

- четвертая – регионы деградации дорожной инфраструктуры, с высокой долей региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

По итогам рассмотрения Тульская область вошла в первую группу на 10-м месте. Первые девять мест заняли соответственно Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Воронежская область и Краснодарский край.

Также, по данным отчета, доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в Тульской области составляет 48,7%. Для сравнения, в Москве эта доля - 97,5 %, а в Белгородской области - 66,3%.