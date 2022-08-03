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Общество3 августа 2022 12:04

В Тульской области трое подростков украли скутер: расследование уголовного дела завершено

Двое старших подростков обвиняются в угоне, а их 12-летний товарищ рискует отправиться в специальное закрытое учебно-воспитательное учреждение
Источник:kp.ru
В Тульской области трое подростков украли скутер: расследование уголовного дела завершено

В Тульской области трое подростков украли скутер: расследование уголовного дела завершено

Фото: Алексей ФОКИН

в Тульской области под Новомосковском трое подростков в возрасте 16, 15 и 12 лет украли скутер. Как сообщает СУ СК РФ по Тульской области, расследование уголовного дела по данному случаю завершено.

Следствие установило, что ночью 4 июля в деревне под Новомосковском трое подростков во время прогулки с подачи 15-летнего парня решили угнать скутер с придомовой территории. Они убедились, что никого рядом нет, выкатили транспорт на улицу, а после завели двигатель и поехали в микрорайон Сокольники. После скутер оставили в лесополосе.

Следователи собрали нужные доказательства. Подростки признали свою вину.

Сейчас 15-летний и 16-летний подростки обвиняются в угоне транспортного средства группой лиц по предварительному сговору. А в комиссию по делам несовершеннолетних отправили материалы дела по 12-летнему подростку, который теперь рискует отправиться в специальное закрытое учебно-воспитательное учреждение.