3 августа в Туле из-за жаркой погоды раздают питьевую воду
Фото: Алексей ФОКИН
3 августа температура воздуха в Туле снова поднимается выше 27 градусов, а потому в городе организована бесплатная раздача питьевой воды. Воду можно получить на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- Красноармейский проспект, д. 48, корп. 2;
- перекресток ул. Смидовича и 9 Мая, д. 5;
- ул. Кутузова, д. 13;
- ул. Ложевая, д. 123, ост. Степанова;
- перекресток ул. Кутузова, д.16 и ул. Шухова;
- перекресток ул. Марата, д. 24 и ул. Плеханова;
- Красноармейский проспект, д. 17;
- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Октябрьская, д. 95;
- ул. М. Горького, д. 14;
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Пузакова, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Н. Руднева, д. 62;
- проспект Ленина, д. 28.
Также дополнительно к этим точкам воду можно получить в специальных палатках на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советской и на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первомайской.