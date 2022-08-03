В тульском Мясново столкнулись Chevrolet и грузовая ГАЗель: пострадал мужчина Фото: материалы пресс-служб

2 августа в 18:15 на 9-м проезде Мясново в Туле столкнулись грузовая ГАЗель и легковушка.

По предварительной информации, 50-летний мужчина на автомобиле ГАЗель "Бизнес", ехавший по второстепенной дороге нерегулируемого перекрестка, не уступил путь автомобилю Chevrolet Lanos, у которого было преимущество в движении.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 23-летнего водителя автомобиля Chevrolet.