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Происшествия3 августа 2022 10:26

В тульском Мясново столкнулись Chevrolet и грузовая ГАЗель: пострадал мужчина

Водителя иномарки госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В тульском Мясново столкнулись Chevrolet и грузовая ГАЗель: пострадал мужчина

В тульском Мясново столкнулись Chevrolet и грузовая ГАЗель: пострадал мужчина

Фото: материалы пресс-служб

2 августа в 18:15 на 9-м проезде Мясново в Туле столкнулись грузовая ГАЗель и легковушка.

По предварительной информации, 50-летний мужчина на автомобиле ГАЗель "Бизнес", ехавший по второстепенной дороге нерегулируемого перекрестка, не уступил путь автомобилю Chevrolet Lanos, у которого было преимущество в движении.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 23-летнего водителя автомобиля Chevrolet.