В Тульской области с начала 2022 года в ДТП погибли 85 человек

На территории Тульской области с 2022 года произошло 877 ДТП, в которых пострадали люди. Из общего числа пострадавших 85 человек погибли, еще 1159 получили ранения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тульской области.

Основная масса ДТП с тяжелыми последствиями происходит в выходные и праздничные дни, вечером и ночью, одна из самых частых причин - грубые нарушения водителями Правил дорожного движения. Особую тревогу вызывают ДТП с участием пешеходов, а также водители, садящиеся за руль в нетрезвом состоянии.

Чтобы стабилизировать обстановку, сотрудники региональной Госавтоинспекции проведут на территории региона профилактическое мероприятие «Кольцо», которое пройдет 6, 12, 20 и 26 августа с 15:00 до 24:00.

Дорожная полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельной рекомендацией неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и помнить о мерах безопасности на дорогах. Также, если стало известно о пьяном водителе, рекомендуется сообщить о нем в дежурные части Госавтоинспекции:

- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54

- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54

- Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": 32-38-38

- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.