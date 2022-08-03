50 тысяч туляков установили защиту «Антивирус» от «Ростелекома»

Свыше 50 тысяч абонентов «Ростелекома» в Тульской области оформили подписку на «Антивирус». Спрос на услугу постоянно растет: только в первом полугодии текущего года количество подключений превысило 12,5 тысяч.

Наиболее популярен «Антивирус» у жителей областного центра, Алексина, Новомосковска и Щекина. Из трех вариантов защиты своих устройств туляки чаще всего выбирают сервис Kaspersky Internet Security, чуть меньшей популярностью пользуются Dr. Web и ESET NOD32.

Антивирусные решения от «Ростелекома» защищают от интернет-угроз, в режиме реального времени проверяют входящие письма в электронной почте, блокируя подозрительные файлы и все типы вирусов, таких как черви, трояны, шифровальщики, руткиты и др. Сервис также защищает от спама и навязчивой рекламы.

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Защита личного цифрового пространства — основа кибербезопасности каждого современного человека. Сегодня мы много времени проводим в интернете: общаемся в соцсетях, совершаем онлайн-покупки, делимся фото и видео в мессенджерах, храним личные данные на своих устройствах. “Антивирус” — отличное решение, чтобы чувствовать себя в безопасности. Подпиской можно пользоваться как на одном устройстве, так и на нескольких — компьютерах, планшетах, ноутбуках и смартфонах. Кроме того, абоненты “Ростелекома” дополнительно могут подключить функцию “Родительский контроль”. Она регулирует доступ детей к сайтам и программам, отслеживает звонки и СМС, определяет местонахождение ребенка».

Татьяна Самошина, домохозяйка из Тулы:

«Мой муж — программист. Может, поэтому все в нашей семье отлично понимают, что защита компьютеров и гаджетов — жизненная необходимость. Недавно мы подарили новый компьютер родителям и сразу установили проверенный “Антивирус” от “Ростелекома”. Устройства в безопасности даже при отсутствии доступа в интернет. А еще удобно, что оплата включена в счет за услуги связи и списывается с лицевого счета».

Оформить подписку на «Антивирус» абоненты «Ростелекома» могут в едином личном кабинете. Сервис включает в себя одно из программных решений: Dr. Web, Kaspersky Internet Security или ESET NOD32 Family. Они могут быть установлены на любые устройства под управлением Windows, iOS или Android. Лицензионный ключ и ссылка на антивирус приходят в СМС-сообщении или по электронной почте и остаются в личном кабинете.

Базовая подписка на «Антивирус» стоит 99 рублей в месяц. Для физлиц — абонентов услуги «Домашний интернет» — до 31.01.2023 действует акция, в рамках которой при подключении предоставляется до двух месяцев бесплатного доступа к продукту.

Дополнительную информацию о подключении, тарифах и акциях можно получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 100 0 800, а также на сайте и в офисах обслуживания компании.

«Защита в подарок» (Акция) — возможность для физлиц – абонентов услуги Домашний интернет до 31.01.2023 получить доступ к продукту Антивирус (Продукт), в том числе на срок до 60 календарных дней (Промо-период) без дополнительной оплаты на условиях Акции, а также на срок 30 календарных дней (Промо-период) с момента подключения без дополнительной оплаты на условиях Акции. Цена Промо-периода включена в цену Продукта. Продукт предоставляется на территории Российской Федерации при наличии технической возможности для физлица – абонентов услуги «Домашний Интернет». Выгода/подарок – Промо-период на условиях оплаты по Акции в сравнении с базовыми тарифами на Продукт. Подробности 8-800-100-0-800 и на rt.ru