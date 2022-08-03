Туляку грозит до 3 лет заключения за дискредитацию военных сил РФ Фото: соцсети

38-летний туляк обвиняется в повторном нарушении закона, заключающемся в дискредитации военных сил РФ, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула.ЭкстремиZм".

По имеющимся данным, в марте 2022 года житель Привокзального района Тулы совершил действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации: тогда он пришел в больницу, прицепив к куртке самодельные бейджи с флагом Украины и флагом запрещенной экстремистской организации "Правый сектор". После этого с ним провели профилактическую работу силовики, а также он был осужден за административное правонарушение и оштрафован на 40 тысяч рублей.

Однако мужчина не успокоился и продолжил свою "борьбу" уже в интернете, размещая дискредитирующие вооруженные силы России посты в сети. На этот раз в отношении туляка возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 3 лет.