Жители Новомосковска Тульской области сообщили об автоматных выстрелах ночью 3 августа Фото: Архив "КП"

В социальных сетях Новомосковска появилось видео от местных жителей, на котором отчетливо слышны автоматные выстрелы и очереди. Видео было снято поздно ночью 3 августа. Автор видео полагает, опираясь на звук, что стреляли из автомата Калашникова.

Также о звуках стрельбы сообщали жители улицы Дружбы и улицы Космонавтов, слышали их и в районе парка. Люди предполагают, что кто-то таким образом отмечал день ВДВ.

На данный момент нет информации о наличии пострадавших от выстрелов, полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося.