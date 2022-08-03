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Происшествия3 августа 2022 6:45

В Суворове Тульской области из горящего дома эвакуировали 37человек, включая 7 детей

Никто из людей не пострадал, пламя потушили за 3 минуты
Источник:kp.ru
В Суворове из горящего дома эвакуировали 37человек, включая 7 детей

В Суворове из горящего дома эвакуировали 37человек, включая 7 детей

Фото: материалы пресс-служб

2 августа в 23:51 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Тульской в Суворове. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Открытое горение удалось ликвидировать за три минуты, из горящего дома эвакуировали 37 человек, из них 7 детей. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия обгорела входная дверь. Причина пожара устанавливается.