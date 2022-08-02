Юная тулячка стала победительницей регионального этапа конкурса «Горжусь тобой, Россия» Фото: материалы пресс-служб

28 июля в «Детской республике Поленово» на территории, прилегающей к известному музею-усадьбе В.Д. Поленова на берегу реки Оки, состоялся большой фестиваль для детей и взрослых «Вместе ярче».

Программа совместила в себе и серьезные инициативы, и развлекательные мероприятия. Так, частью фестиваля стал региональный этап Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Горжусь тобой, Россия», в котором приняли участие больше 100 воспитанников лагеря. Интеллектуально-развлекательная игра позволила не только проверить свою эрудицию, но и узнать что-то новое - и о Тульской области, и о России в целом.

Тринадцатилетняя Владислава Плеханова – победительница регионального этапа федерального конкурса, теперь будет представлять Тульскую область в финале федерального проекта, который пройдёт в середине декабря в онлайн формате.