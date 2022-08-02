В Туле 3 августа десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

3 августа десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие необходимые работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); пр-зд 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); пр-зд 3-й Южный, 1-16; ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.);

с 09:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 29, 31; ул. Майская, 6, 8;

с 09:00 до 17:00 - пер. Городской, 29, 33, 33-а, 32 к.3; ул. Рязанская, 30 к.2, 32 к.4, п. Дачный: ул. Солнечная, 5-29 (нечет.), 2-32 (чётн.), 22-а, 29-а; ул .Зеленая, 1, 2, ул. Тесницкая, 3, 7, 8, 9; ул. Кап. Громова, 66; 18-й пр-зд, 23-55; 1-й Тесницкий пр-зд, 5; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 12, 13, 13-а; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8; 13-й пр-зд, 26-30 (чётн.); 17-й пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а; ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 75-а; ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1; п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 10-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а.