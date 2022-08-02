В Туле 3 августа будут бесплатно раздавать питьевую и техническую воду Фото: материалы пресс-служб

3 августа в Туле, в связи с ремонтно-восстановительными работами на водоводе Д800 Масловско-Песоченского водозабора, с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа южная часть города останется без холодной воды.

Поэтому для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. Туляков также просят заранее запастись водой.

Адреса выдачи воды:

Центральный округ

Выдача воды из автомобилей

10.00-12.00, 16.00-18.00 — пр. Ленина, 111

12.00-14.00, 18.00-20.00 — пр. Ленина, 135

12.00-14.00, 16.00-18.00 — ул. Рязанская, 32, корп.3

14.00-16.00, 18.00-20.00 — ул. Городской пер. д.33 -а

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»

09.00-22.00 — ул. Новомосковская, д.10

09.00-22.00 — ул. Аркадия Шипунова, д.42

09.00-22.00 — ул. Восточная, между д.9 и д.11

09.00-22.00 — пр. Ленина, 143

09.00-22.00 — ул. Восточная, д.1 –а, ТЦ «Верный»

Советский округ

Выдача воды из автомобилей

12.00-14.00, 16.00-18.00, 20.00-21.00 — ул. Белкина, д.25

14.00-16.00, 18.00-20.00 — Сквер Л. Толстого

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»

09.00-22.00 — ул. Фрунзе, д.22

09.00-22.00 — Красноармейский проспект, д.1

09.00-22.00 — ул. Ф. Энгельса, д.12 около ресторана «Еда и Мир»

09.00-22.00 — ул. Сойфера, д.19

Привокзальный округ

Выдача воды из автомобилей

10.00-13.00, 16.00-19.00 — ул. Оружейная, д.52 (разворотное кольцо )

14.00-16.00, 20.00-21.00 — пр. Ленина, д. 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).

10.00-21.00 — с. Маслово (площадка в районе м-на «Пятерочка»

13.00-16.00, 19.00-22.00 — ул. Одоевское шоссе, д.102 (в районе м-на Спар»)

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»

9.00-22.00 — ул. Сурикова, д.16

9.00-22.00 — пос. Иншинский, д.29/1

9.00-22.00 — ул. Павшинский мост, д.1, корп.5

9.00-22.00 — ул. Генерала Маргелова, д.5- а

9.00-22.00 — пр. Ленина пр., 122;

9.00-22.00 — пр. Ленина, д.134

9.00-22.00 — ул. Макаренко, д. 13, корп.2

9.00-22.00 — ул. Летчика Пирожкова, д.5

9.00-22.00 — Северная Мыза, бульвар Победы, д.3, корп.1