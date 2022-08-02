В Туле 3 августа будут бесплатно раздавать питьевую и техническую воду
Фото: материалы пресс-служб
3 августа в Туле, в связи с ремонтно-восстановительными работами на водоводе Д800 Масловско-Песоченского водозабора, с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа южная часть города останется без холодной воды.
Поэтому для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. Туляков также просят заранее запастись водой.
Адреса выдачи воды:
Центральный округ
Выдача воды из автомобилей
10.00-12.00, 16.00-18.00 — пр. Ленина, 111
12.00-14.00, 18.00-20.00 — пр. Ленина, 135
12.00-14.00, 16.00-18.00 — ул. Рязанская, 32, корп.3
14.00-16.00, 18.00-20.00 — ул. Городской пер. д.33 -а
Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»
09.00-22.00 — ул. Новомосковская, д.10
09.00-22.00 — ул. Аркадия Шипунова, д.42
09.00-22.00 — ул. Восточная, между д.9 и д.11
09.00-22.00 — пр. Ленина, 143
09.00-22.00 — ул. Восточная, д.1 –а, ТЦ «Верный»
Советский округ
Выдача воды из автомобилей
12.00-14.00, 16.00-18.00, 20.00-21.00 — ул. Белкина, д.25
14.00-16.00, 18.00-20.00 — Сквер Л. Толстого
Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»
09.00-22.00 — ул. Фрунзе, д.22
09.00-22.00 — Красноармейский проспект, д.1
09.00-22.00 — ул. Ф. Энгельса, д.12 около ресторана «Еда и Мир»
09.00-22.00 — ул. Сойфера, д.19
Привокзальный округ
Выдача воды из автомобилей
10.00-13.00, 16.00-19.00 — ул. Оружейная, д.52 (разворотное кольцо )
14.00-16.00, 20.00-21.00 — пр. Ленина, д. 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).
10.00-21.00 — с. Маслово (площадка в районе м-на «Пятерочка»
13.00-16.00, 19.00-22.00 — ул. Одоевское шоссе, д.102 (в районе м-на Спар»)
Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»
9.00-22.00 — ул. Сурикова, д.16
9.00-22.00 — пос. Иншинский, д.29/1
9.00-22.00 — ул. Павшинский мост, д.1, корп.5
9.00-22.00 — ул. Генерала Маргелова, д.5- а
9.00-22.00 — пр. Ленина пр., 122;
9.00-22.00 — пр. Ленина, д.134
9.00-22.00 — ул. Макаренко, д. 13, корп.2
9.00-22.00 — ул. Летчика Пирожкова, д.5
9.00-22.00 — Северная Мыза, бульвар Победы, д.3, корп.1