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Происшествия2 августа 2022 12:09

В Тульской области 53-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с автомобилем

Машина выехала на встречную полосу, по которой двигался скутер
Источник:kp.ru
В Тульской области 53-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с автомобилем

В Тульской области 53-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с автомобилем

Фото: материалы пресс-служб

1 августа в 14:00 на 13-м километре автодороги «Одоев - Плавск» в Одоевско районе Тульской области произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, 67-летний мужчина на автомобиле Honda Civic выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу скутером Jilsot-6, под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель скутера был госпитализирован с различными травмами, на момент происшествия он был в шлеме.