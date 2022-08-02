В Тульской области 53-летнего скутериста госпитализировали после столкновения с автомобилем Фото: материалы пресс-служб

1 августа в 14:00 на 13-м километре автодороги «Одоев - Плавск» в Одоевско районе Тульской области произошло серьезное ДТП.

По предварительной информации, 67-летний мужчина на автомобиле Honda Civic выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу скутером Jilsot-6, под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель скутера был госпитализирован с различными травмами, на момент происшествия он был в шлеме.