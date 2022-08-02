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Общество2 августа 2022 11:33

В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят

Среди видов, которые удалось размножить сотрудникам зооэкзотариума мангровые змеи, полозы, королевские змеи и другие
Источник:kp.ru
В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят

В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят

Фото: материалы пресс-служб

В Тульском Экзотариуме группы разведения подводят итоги июля. Так, по их данным, за прошедший месяц в лабораториях учреждения, расположенных в старом здании экзотариума на улице Октябрьской, на свет появились детеныши:

- двух подвидов мангровых змей,

- полозов Леонардо,

- длинноносых кустарниковых полозов,

- маисовых полозов,

- молочных и королевских змей.

В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят

В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят

Фото: материалы пресс-служб

Всего родилось более ста малышей, которые на данный момент остаются в лабораториях, где для них созданы оптимальные условия для развития.

В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят

В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят

Фото: материалы пресс-служб