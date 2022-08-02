В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят
Фото: материалы пресс-служб
В Тульском Экзотариуме группы разведения подводят итоги июля. Так, по их данным, за прошедший месяц в лабораториях учреждения, расположенных в старом здании экзотариума на улице Октябрьской, на свет появились детеныши:
- двух подвидов мангровых змей,
- полозов Леонардо,
- длинноносых кустарниковых полозов,
- маисовых полозов,
- молочных и королевских змей.
В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят
Фото: материалы пресс-служб
Всего родилось более ста малышей, которые на данный момент остаются в лабораториях, где для них созданы оптимальные условия для развития.
В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят
Фото: материалы пресс-служб