В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят Фото: материалы пресс-служб

В Тульском Экзотариуме группы разведения подводят итоги июля. Так, по их данным, за прошедший месяц в лабораториях учреждения, расположенных в старом здании экзотариума на улице Октябрьской, на свет появились детеныши:

- двух подвидов мангровых змей,

- полозов Леонардо,

- длинноносых кустарниковых полозов,

- маисовых полозов,

- молочных и королевских змей.

В июле в Тульском экзотариуме на свет появились больше 100 змеят Фото: материалы пресс-служб

Всего родилось более ста малышей, которые на данный момент остаются в лабораториях, где для них созданы оптимальные условия для развития.