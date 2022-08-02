В Туле заключили под стражу мужчину, переехавшего машиной и забившего молотком знакомого Фото: соцсети

2 августа жителя Тулы, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу на 2 месяца.

Напомним, по версии следствия, 31 июля между 16:30 и 17:30 ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти 34-летний туляк встретился с 22-летним парнем, к которому подозреваемый приревновал свою жену. Мужчины ранее договорились встретиться и выяснить отношения в одном из дворов на улице М.Горького на Косой Горе в Туле. Однако вместо разговора подозреваемый, подъехав на место встречи на своем автомобиле ВАЗ, сбил потерпевшего машиной с ног, затем вышел из автомобиля и имевшимся у него молотком избил потерпевшего по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Прокуратура Привокзального района Тулы поддержала ходатайство следователя следственного комитета о заключении обвиняемого под стражу, и суд избрал ему эту меру пресечения сроком на 2 месяца. Постановление в законную силу не вступило.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.