На Куликовом поле в Тульской области при раскопках нашли перстень с изображением Афины Паллады Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области во время исследования древнерусского поселения XIV века на объекте археологического наследия народов России Себино-2 (на территории Куликова поля) была сделана необычная случайная находка - перстень с изображением греческой богини Афины Паллады.

Как рассказал кандидат исторических наук Андрей Наумов, он работает на этой территории с 2017 года. В фокусе внимания ученых - небольшие селища на берегу речки Мокрая Табола, в непосредственной близости от Поля Куликовской битвы. В этом году экспедиция Андрея Наумова выехала на объект в начале июля, и в один из дней самый молодой землекоп принес перстень руководителю, сказав, что нашел его в земле.

«Мы, археологи, не любим сенсаций и неожиданностей. Сначала не поверили, но были свидетели – парень действительно нашел его в слое дерна, - говорит начальник экспедиции Андрей Николаевич Наумов. - Перстень не относится к тому периоду, которое исследуем мы. Предполагаем, что это XIX век».

Перстень качественного литья и удивительной сохранности. На нем на верхней площадке изображена фигура женщины в драпировке, в левой руке она держит копье. У ног слева – массивный щит с изображением Медузы Горгоны, справа - змея. За спиной – мощные крылья, которые могут символизировать Богиню Нику. Все эти атрибуты обязательны для изображения Афины Паллады – девы-воительницы, представительницы высшей мировой всепобеждающей силы, одной из самых почитаемых богинь Древней Греции. Она входила в число двенадцати великих олимпийских богов и почиталась как богиня знаний, искусств и ремесел, покровительница городов и государств, наук и мастерства, ума, сноровки, изобретательности. Аналоги находки ищут по каталогам.

На Куликовом поле в Тульской области при раскопках нашли перстень с изображением Афины Паллады Фото: материалы пресс-служб

Перстень по современным меркам небольшой – 17 размера. Есть предположение, что он женский - мужчинам налезает, в лучшем случае, на мизинец.

Украшение, хоть и найдено в поле, явно не крестьянское, а так как в XIX веке территория раскопок принадлежала князьям Голициным, высказано предположение, что перстень обронил представитель княжеского рода. Отмечается, что подобные находки уже были - так, в прошлом году неподалеку от этого места нашли дореволюционное обручальное кольцо.

Изучение необычной находки продолжится.