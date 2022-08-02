Губернатор Тульской области поручил активизировать вакцинацию от COVID-19 в регионе Фото: Игорь КОПЫТОВ

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в целом по стране и в Тульской области в частности, тулякам напоминают, что основное средство профилактики коронавирусной инфекции – вакцинация. А органам исполнительной власти и руководителям предприятий и организаций региона рекомендовали активизировать работу по иммунизации против COVID-19 и гриппа. Коллективный иммунитет нужно поддерживать на уровне не менее 80%.

Также уточняется, что ревакцинацию должны пройти все, кто вакцинировался более 6 месяцев назад. Гражданам старше 60 лет рекомендуется использовать двукратное введение вакцины для более высокого уровня иммунитета. Использование одного компонента приравнивается к применению «Спутник лайт».

Впрочем, отмечается, что число желающих привиться от коронавируса снова растет. Для этого работают все пункты вакцинации, в которых есть запас препарата «Спутник V». На данный момент первым компонентом в регионе привиты 739 тысяч человек, вторым – 669 тысяч человек, ревакцинированы 250 тысяч человек.