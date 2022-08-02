В Плавске Тульской области снова пытались закинуть телефоны в ИК с помощью квадрокоптера Фото: материалы пресс-служб

сотрудники плавской исправительной колонии №4 в Тульской области задержали на прилегающей режимной территории двух курьеров, которые собирались с помощью дрона доставить на режимную территорию запрещенные предметы.

Задержанные - двое молодых людей 22 лет и 24 лет, жители Московской области "прогуливались" с чемоданом и рюкзаком по прилегающей режимной территории. В ходе досмотра вместо багажа в чемодане "туристов" сотрудники ИК-4 обнаружили квадрокоптер с пультом управления и 2 мобильных телефона. В рюкзаке нашелся черный полимерный пакет, в котором были аккуратно запакованы 6 мобильных телефонов, 2 гарнитуры, 2 USB-провода, 2 переносных зарядных устройства и 2 зарядных блока.

В Плавске Тульской области снова пытались закинуть телефоны в ИК с помощью квадрокоптера Фото: материалы пресс-служб

Отпираться молодые люди не стали и пояснили, что данную посылку с помощью дрона они собирались переправить в исправительную колонию №4 по просьбе осужденного, находящегося там.

Сотрудники оперативного отдела ИК-4 проводят проверку, устанавливаются лица, которым предназначались вышеуказанные запрещенные предметы.