В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину Фото: соцсети

Накануне вечером, 1 августа, на Красноармейском проспекте в Туле, в районе дома № 7 (рядом с Бизнес-центром и магазином SPAR), произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на мотоцикле Ducati сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в не предназначенном для этого месте, справа налево по ходу движения мотоцикла.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, но, к сожалению, медикам не удалось спасти ей жизнь. Личность и возраст женщины устанавливаются.

В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину Фото: соцсети