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Происшествия2 августа 2022 8:41

В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

После ДТП пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти
Источник:kp.ru
В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

Фото: соцсети

Накануне вечером, 1 августа, на Красноармейском проспекте в Туле, в районе дома № 7 (рядом с Бизнес-центром и магазином SPAR), произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на мотоцикле Ducati сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в не предназначенном для этого месте, справа налево по ходу движения мотоцикла.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, но, к сожалению, медикам не удалось спасти ей жизнь. Личность и возраст женщины устанавливаются.

В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

Фото: соцсети

В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину

Фото: соцсети