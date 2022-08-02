В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину
Фото: соцсети
Накануне вечером, 1 августа, на Красноармейском проспекте в Туле, в районе дома № 7 (рядом с Бизнес-центром и магазином SPAR), произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на мотоцикле Ducati сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в не предназначенном для этого месте, справа налево по ходу движения мотоцикла.
Пострадавшую госпитализировали с различными травмами, но, к сожалению, медикам не удалось спасти ей жизнь. Личность и возраст женщины устанавливаются.
В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину
Фото: соцсети
В Туле на Красноармейском проспекте мотоциклист насмерть сбил пожилую женщину
Фото: соцсети