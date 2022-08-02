Тульские врачи в Мариуполе получили возможность проводить телемедицинские консультации Фото: материалы пресс-служб

В Мариуполе продолжают работу вторая смена тульских медиков. Министр здравоохранения Тульской области отметил, что работа второй смены была скорректирована с учетом опыта коллег, поэтому менее, чем за неделю тульские врачи осмотрели порядка 500 жителей, в том числе 50 детей.

Также, тульские врачи привезли необходимые лекарственные препараты, исходя из запросов жителей, а для обеспечения комфортных условий в кабинетах мобильной поликлиники установили напольные вентиляторы. Сейчас замечаний по работе нет.

помимо этого, мобильные комплексы подключены к интернету и оснащены необходимым оборудованием для проведения телемедицинских консультаций, а профильным министерствам поручено обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией и качественную связь для телемедицины.

Напомним, вторая смена передвижной поликлиники начала работу в Левобережном районе Мариуполя с 29 июля. В составе выездной бригады – терапевты, педиатр, врач УЗИ, стоматологи. Всего для оказания первичной медпомощи задействованы 12 специалистов. Осмотр пациентов и диагностические исследования проводятся в мобильных медицинских комплексах, которые направили в Мариуполь в начале июля.

Мариупольцев принимают по графику, без выходных, все обследования бесплатные. Тульские медики пробудут в Мариуполе две недели,ьзатем будет проведена ротация: третья смена медиков уже сформирована.