В Тульской области нашли и ликвидировали артиллерийский снаряд
Фото: материалы пресс-служб
1 августа в Тульской области группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредила минометную мину калибром 45 мм. Этот снаряд, относящийся ко временам Великой Отечественной войны, обнаружили в Алексине.
Управление МЧС по Тульской области напоминает жителям и гостям региона правила безопасности, если было обнаружено взрывное устройство, граната или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".