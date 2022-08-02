Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2022 8:01

В Тульской области нашли и ликвидировали артиллерийский снаряд

Мину калибром 45 мм нашли на территории Алексина
Источник:kp.ru
В Тульской области нашли и ликвидировали артиллерийский снаряд

В Тульской области нашли и ликвидировали артиллерийский снаряд

Фото: материалы пресс-служб

1 августа в Тульской области группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредила минометную мину калибром 45 мм. Этот снаряд, относящийся ко временам Великой Отечественной войны, обнаружили в Алексине.

Управление МЧС по Тульской области напоминает жителям и гостям региона правила безопасности, если было обнаружено взрывное устройство, граната или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".