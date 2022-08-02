В Тульской области нашли и ликвидировали артиллерийский снаряд Фото: материалы пресс-служб

1 августа в Тульской области группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредила минометную мину калибром 45 мм. Этот снаряд, относящийся ко временам Великой Отечественной войны, обнаружили в Алексине.

Управление МЧС по Тульской области напоминает жителям и гостям региона правила безопасности, если было обнаружено взрывное устройство, граната или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".