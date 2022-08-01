Десятки домов в Туле останутся без электричества 2 августа из-за плановых работ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

2 августа несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечет.), 2-32 (чет.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (нечет.), 106-б, 106 - 132 (чет.); ул. Н. Островского, 62;

с 09:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 8, 8-а, 29, 31; ул. Майская, 6, 8;

с 09:00 до 17:00 - ул. Волоховская, 1-7 (неч.); 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (неч.), 3-а, 2; 2-й Волоховский пр-зд, 1-20 (обе стороны); ул. 2-я Волоховская, 20; 2-й Волоховский пр-д, 12, 18; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31;

с 13:00 до 15:00 - пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а; ул. Горняцкая, 12-16 (чётн.), 19, 21; пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.).