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Происшествия1 августа 2022 14:20

Пенсионер в Тульской области зарубил собутыльника топором и прикопал тело в лесу

Преступление раскрыли полицейские, к которым с заявлением о пропаже мужчины обратилась сожительница погибшего
Источник:kp.ru
Пенсионер в Тульской области зарубил собутыльника топором и прикопал тело в лесу

Пенсионер в Тульской области зарубил собутыльника топором и прикопал тело в лесу

Фото: Игорь КОПЫТОВ

61-летний житель Суворовского района обвиняется в убийстве своего знакомого и в незаконном хранении взрывчатых веществ.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 мая уроженец села Клевцово в своем доме в Ханинском лесничестве поссорился со знакомым после совместного застолья и не меньше девяти раз ударил гостя топором по голове. От полученных повреждений 62-летний потерпевший скончался на месте.

Желая скрыть следы преступления, пенсионер прикопал тело друга в лесном массиве, прикрыв ветками.

Преступление раскрыли сотрудники полиции, которые выехали на поиски потерпевшего по заявлению его сожительницы: они выявили соседа, помогавшего злоумышленнику погрузить тело на тележку и отвезти в лес, а затем и главного подозреваемого. В ходе осмотра места происшествия в доме пенсионера следователи нашли 193 грамма пороха.

Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.