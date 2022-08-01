Пенсионер в Тульской области зарубил собутыльника топором и прикопал тело в лесу Фото: Игорь КОПЫТОВ

61-летний житель Суворовского района обвиняется в убийстве своего знакомого и в незаконном хранении взрывчатых веществ.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 мая уроженец села Клевцово в своем доме в Ханинском лесничестве поссорился со знакомым после совместного застолья и не меньше девяти раз ударил гостя топором по голове. От полученных повреждений 62-летний потерпевший скончался на месте.

Желая скрыть следы преступления, пенсионер прикопал тело друга в лесном массиве, прикрыв ветками.

Преступление раскрыли сотрудники полиции, которые выехали на поиски потерпевшего по заявлению его сожительницы: они выявили соседа, помогавшего злоумышленнику погрузить тело на тележку и отвезти в лес, а затем и главного подозреваемого. В ходе осмотра места происшествия в доме пенсионера следователи нашли 193 грамма пороха.

Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.