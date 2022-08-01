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Происшествия1 августа 2022 14:03

На М-2 в Тульской области водитель на Lada уснул за рулем: пострадали три человека

Пострадавшие - водитель и пассажиры Renault, в который врезался автомобиль уснувшего мужчины
Источник:kp.ru
На М-2 в Тульской области водитель на Lada уснул за рулем: пострадали три человека

На М-2 в Тульской области водитель на Lada уснул за рулем: пострадали три человека

Фото: материалы пресс-служб

31 июля в 02:20 на 303 км автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительной информации, 50-летний мужчина на автомобиле Lada Largus уснул за рулем и врезался в стоящий на обочине автомобиль Renault Sandero, под управлением 27-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель Renault и его пассажиры – 27-летний мужчина и 26-летняя девушка. Все пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены.