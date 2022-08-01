Спрос превысил предложение: в колледжи и техникумы Тульской области зачисление идет на конкурсной основе Фото: Алексей ФОКИН

Приемная кампания в колледжи и техникумы Тульской области в самом разгаре: прием завершится 15 августа, а при наличии вступительных дополнительных испытаний – 10 августа. Сегодня учебу в таких заведениях выбирают для себя уже более половины выпускников 9 классов и порядка 20% выпускников 11 классов. Отмечается, что средний балл аттестатов абитуриентов СПО сегодня по многим специальностям и профессиям выше «4», а зачисление на них ведется исключительно на конкурсной основе.

Промежуточные результаты приемной кампании 2022 года показывают: на 7265 бюджетных мест в колледжи и техникумы региона уже сейчас подано 14 973 заявления. Наиболее популярны среди абитуриентов:

- IT-направление (уже сейчас конкурс здесь – до 4 человек на одно бюджетное место). При этом, учитывая запрос от IT-компаний, количество мест на это направление было увеличено до 556 (на 20%);

- медицина (3 человека на место);

- аддитивные технологии (2 человека на место);

- машиностроение (до 4 человек на место);

- педагогика (2 человека на место);

- правоохранительная деятельность (7 человек на место).

Практически все заявления (99%) абитуриенты подают в электронном виде, воспользовавшись Госуслугами.