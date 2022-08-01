19-летняя девушка пострадала в столкновении ВАЗа и Mitsubishi в Тульской области
Фото: материалы пресс-служб
30 июля в 22:20 на улице Пионерской в Щекино Тульской области произошла авария с пострадавшей.
По предварительной информации, 19-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-21101 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил путь автомобилю Mitsubishi Lancer под управлением 24-летнего молодого человека, ехавшему по главной дороге.
В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка ВАЗа, которая была отпущена после оказания медицинской помощи.