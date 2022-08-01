В Тульской области нашли живыми четверых жителей региона: одного из них искали три недели Фото: соцсети

В Тульской области нашли живым 58-летнего мужчину из Тулы, который пропал три недели назад. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Его местонахождение было неизвестно с 10 июля.

30 июля под новостью о пропаже туляка появилось долгожданное сообщение «Найден, жив».

Также за последние 4 дня были найдены еще трое: два жителя Новомосковска - 27-летний молодой человек, пропавший 26 июля, и 71-летний пенсионер, о местонахождении которого не было ничего известно с 30 июля, - и 67-летний житель села Шмарово Суворовского района, который ушел в лес 26 июля и не вернулся.

Все трое были найдены живыми.