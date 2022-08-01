На 1 августа в Тульской области за сутки выявили 121 новый случай коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 1 августа, 12:45, за минувшие сутки в Тульской области выявили 121 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 159 912 пациента. Госпитализациий за эти сутки зарегистрировано в регионе не было.

125 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего переболевших ковидом в регионе зарегистрировано 153 551 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 252 человека.