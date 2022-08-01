Новый автомобиль семьи из Тульской области был смыт и разбит наводнением в Сочи Фото: соцсети

Как сообщает один из тульских телеграм-каналов, непогода в Сочи принесла убытки не только местным жителям, но и как минимум одной тульской семье. Их практически новый «Мерседес» унесло мощным потоком воды прямо от отеля.

Туляки поселились в отеле в Мамайском районе, в низине возле моря, который был затоплен в числе первых. Металлические ворота отеля вода просто сорвала с петель, и машины поплыли по улицам.

В итоге свой автомобиль туляки нашли застрявшим под пирсом, после происшедшего восстановлению машина не подлежит.

Новый автомобиль семьи из Тульской области был смыт и разбит наводнением в Сочи Фото: Соцсети

Автомобиль был застрахован по КАСКО, так что ущерб тулякам возместит страховая компания, но такую же новую машину вряд ли получится на эти деньги купить - цены за последнее время поднялись.

Кроме того, теперь тулякам придется задержаться в Соци для оформления документов и организации доставки «Мерседеса» в Тулу.