В Туле на улице Бундурина во второй раз горело историческое здание дом Гольденблата Фото: соцсети

Днем 31 июля в Туле на улице Бундурина, 25А произошел пожар в историческом здании - доме Гольденблата. Об этом сообщили очевидцы пожара.

стоит отметить, что это не первый пожар в этом доме Гольденблата: здание уже горело в 2020 году.

В результате происшествия в здании на первом этаже выгорели помещения площадью около 120 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.

Причины случившегося выясняются сотрудниками спасательных служб.