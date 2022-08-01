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Происшествия1 августа 2022 8:17

В Туле на улице Бундурина во второй раз горело историческое здание дом Гольденблата

Причины происшествия сейчас выясняются
Источник:kp.ru
В Туле на улице Бундурина во второй раз горело историческое здание дом Гольденблата

В Туле на улице Бундурина во второй раз горело историческое здание дом Гольденблата

Фото: соцсети

Днем 31 июля в Туле на улице Бундурина, 25А произошел пожар в историческом здании - доме Гольденблата. Об этом сообщили очевидцы пожара.

стоит отметить, что это не первый пожар в этом доме Гольденблата: здание уже горело в 2020 году.

В результате происшествия в здании на первом этаже выгорели помещения площадью около 120 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.

Причины случившегося выясняются сотрудниками спасательных служб.

В Туле на улице Бундурина во второй раз горело историческое здание дом Гольденблата

В Туле на улице Бундурина во второй раз горело историческое здание дом Гольденблата

Фото: соцсети